Найти вес собаки Лайки,находящейся в контейнере второго искусственного спутника Земли,во время подъема ракеты с ускорением 5g,если масса собаки 2,4 кг
Физика
Найти вес собаки Лайки,находящейся в контейнере второго искусственного спутника Земли,во время подъема ракеты с ускорением 5g,если масса собаки 2,4 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5mg=5*2,4*10=120
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