Найти вес собаки Лайки,находящейся в контейнере второго искусственного спутника Земли,во время подъема ракеты с ускорением 5g,если масса собаки 2,4 кг

Физика

Найти вес собаки Лайки,находящейся в контейнере второго искусственного спутника Земли,во время подъема ракеты с ускорением 5g,если масса собаки 2,4 кг

Автор: Гость