пряма m паралельна прямий n, яка паралельна площинi B. Чи правыльно, що пряма m обов"язково паралельна площинi В
Геометрия
пряма m паралельна прямий n, яка паралельна площинi B. Чи правыльно, що пряма m обов"язково паралельна площинi В
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прямая m либо паралельна площинi В или принадлежит ей.
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