Ветер позволяет легче переносит жару т.к.: - увеличивается теплопроводность - увеличивается скорость излучения кожи - уменьшается теплопроводность - увеличивается скорость испарения капель пота - нет правильных ответов
Физика
Ветер позволяет легче переносит жару т.к.: - увеличивается теплопроводность - увеличивается скорость излучения кожи - уменьшается теплопроводность - увеличивается скорость испарения капель пота - нет правильных ответов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- увеличивается скорость испарения капель пота
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