В концертном зале гостиницы выступили симфонический оркестр и оркестр народных инструментов.В оркестре народных инструментов женщин на 15 меньше,а мужчин на 19 больше,чем в симфоническом оркестре.Сколько музыкантов в оркестре н...
Математика
В концертном зале гостиницы выступили симфонический оркестр и оркестр народных инструментов.В оркестре народных инструментов женщин на 15 меньше,а мужчин на 19 больше,чем в симфоническом оркестре.Сколько музыкантов в оркестре народных инструментов,если в симфоническом оркестре их 39?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х женщин в народ.инструментах,а у мужчин в народ.инструментах,тогда в симфон.оркестре х+15+у-19=39; х+у=39+19-15;х+у=43 Ответ:в оркестре народных инструментов 43 музыканта
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