В концертном зале гостиницы выступили симфонический оркестр и оркестр народных инструментов.В оркестре народных инструментов женщин на 15 меньше,а мужчин на 19 больше,чем в симфоническом оркестре.Сколько музыкантов в оркестре н...

Математика

В концертном зале гостиницы выступили симфонический оркестр и оркестр народных инструментов.В оркестре народных инструментов женщин на 15 меньше,а мужчин на 19 больше,чем в симфоническом оркестре.Сколько музыкантов в оркестре народных инструментов,если в симфоническом оркестре их 39?

Автор: Гость