Какие известные вам народы использовали при письме особые знаки-иероглифы?

Обществознание
Какие известные вам народы использовали при письме особые знаки-иероглифы?
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Гость:
Древние египтяне, финикийцы, китайцы,
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