В соревнованиях по ориентированию на местности участвовало 86 школьников.Победителями стали 5 человек, а две третьих части всех остальных ребят за хорошие результаты были награждены грамотами. Сколько ребят получили грамоты?
Математика
В соревнованиях по ориентированию на местности участвовало 86 школьников.Победителями стали 5 человек, а две третьих части всех остальных ребят за хорошие результаты были награждены грамотами. Сколько ребят получили грамоты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 86-5=81(всего НЕпобедителей.) 2. 81:3*2=54(Человек получили грамоты)
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