В соревнованиях по ориентированию на местности участвовало 86 школьников.Победителями стали 5 человек, а две третьих части всех остальных ребят за хорошие результаты были награждены грамотами. Сколько ребят получили грамоты?

Математика

В соревнованиях по ориентированию на местности участвовало 86 школьников.Победителями стали 5 человек, а две третьих части всех остальных ребят за хорошие результаты были награждены грамотами. Сколько ребят получили грамоты?

Автор: Гость