как можно скрепить камни между собой
История
как можно скрепить камни между собой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СКРЕПИТЬ КАМНИ МЕЖДУ СОБОЙ МОЖНО ПРИ ПОМОЩИ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВРА,КОТОРЫЙ СОСТОИТ ИЗ ПЕСКА.ЦЕМЕНТА И ВОДЫ.
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