9х-7=5х+14
Математика
9х-7=5х+14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9Х-7 = 5Х +14 9Х-5Х=21 4Х=21 Х=21/4 Х=5 1/4
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