Запиши два равенства,которые соответствуют схеме _ + _ = . Какие суммы и разности с двузначными числами можно вычислить с помощью этих равенств? Напиши их и найди значения.
Математика
Запиши два равенства,которые соответствуют схеме _ + _ = . Какие суммы и разности с двузначными числами можно вычислить с помощью этих равенств? Напиши их и найди значения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+2=7 1+2=3 12+35=47 47-35=12 47-12=35 и т п
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