Запиши два равенства,которые соответствуют схеме _ + _ = . Какие суммы и разности с двузначными числами можно вычислить с помощью этих равенств? Напиши их и найди значения.

Математика

Запиши два равенства,которые соответствуют схеме _ + _ = . Какие суммы и разности с двузначными числами можно вычислить с помощью этих равенств? Напиши их и найди значения.

Автор: Гость