Бутылка наполненная растительным маслом весит 950 грамм. Когда из неё вылили половину масла она стала весить 550 грамм. Найти вес пустой бутылки.
Математика
Бутылка наполненная растительным маслом весит 950 грамм. Когда из неё вылили половину масла она стала весить 550 грамм. Найти вес пустой бутылки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
950-550=400 грамм вылили. 550-400=150 грамм весит бутылка. Ответ : 150 грамм
Гость:
950-550=400-550=150---ответ
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