из двух городов навстречу друг другу вышли две машины.Одна из них прошла до встречи 128 км,а другая-на 56 км меньше какое расстояние межу этими городами

Математика

из двух городов навстречу друг другу вышли две машины.Одна из них прошла до встречи 128 км,а другая-на 56 км меньше какое расстояние межу этими городами

Автор: Гость