из двух городов навстречу друг другу вышли две машины.Одна из них прошла до встречи 128 км,а другая-на 56 км меньше какое расстояние межу этими городами
Математика
из двух городов навстречу друг другу вышли две машины.Одна из них прошла до встречи 128 км,а другая-на 56 км меньше какое расстояние межу этими городами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)128-56=72(км)вторая машина 2)128+72=200(км)
Гость:
1)(128-56)+128=200(км)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
женщина собрала в саду яблоки. чтобы выйти из сада,ей пришлось пройти через 4 калитки, каждую из которых охранял свирепый стражник,отбиравший полов...
Алгебра
За 4 ч катер проходит по течению расстояние , в 2,4 раза большее , чем за 2 ч против течения . Какова скорость катера в стоячей воде ,если скорость...
Биология