из двух городов навстречу друг другу вышли две машины.Одна из них прошла до встречи 128 км,а другая-на 56 км меньше какое расстояние межу этими городами

Математика
из двух городов навстречу друг другу вышли две машины.Одна из них прошла до встречи 128 км,а другая-на 56 км меньше какое расстояние межу этими городами
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)128-56=72(км)вторая машина 2)128+72=200(км)
Гость:
1)(128-56)+128=200(км)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
интеграл сверху 1 снизу 0 под интегралом (e^3x) dx
Ответить
Математика
женщина собрала в саду яблоки. чтобы выйти из сада,ей пришлось пройти через 4 калитки, каждую из которых охранял свирепый стражник,отбиравший полов...
Ответить
Алгебра
За 4 ч катер проходит по течению расстояние , в 2,4 раза большее , чем за 2 ч против течения . Какова скорость катера в стоячей воде ,если скорость...
Ответить
Биология
цепь питание реки
Ответить
Математика
площадь одного прямоугольника 32кв см, а плошадь 2-ого-- в 2 раза больше. Чему равен периметр второго прямоугольника, если у него все стороны равны?
Ответить