интеграл сверху 1 снизу 0 под интегралом (e^3x) dx
Математика
интеграл сверху 1 снизу 0 под интегралом (e^3x) dx
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
интеграл сверху 1 снизу 0 под интегралом (e^3x) dx = (1/3e^3x) интегральная черта сверху 1 снизу 0 = 1/3e^(3*1) - 1/3e^(3*0)=1/3e^3 - 1/3e^0=1/3e^3 - 1/3
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