высота ВД прямоугольного треугольника равна 24 см и отсекает от гипотенузы АС отрезок ДС, равный 18см. найти АВ и cosА
Геометрия
высота ВД прямоугольного треугольника равна 24 см и отсекает от гипотенузы АС отрезок ДС, равный 18см. найти АВ и cosА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВД^2=АД * ДС, АД=ВД^2:ДС=576:18=32 По теореме Пифагора имеем АВ^2=ВД^2+АД^2=32^2+24^2=1024+576=1600, АВ=40 cosА=АД:АВ=24:40=0,6
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