высота ВД прямоугольного треугольника равна 24 см и отсекает от гипотенузы АС отрезок ДС, равный 18см. найти АВ и cosА

Геометрия

высота ВД прямоугольного треугольника равна 24 см и отсекает от гипотенузы АС отрезок ДС, равный 18см. найти АВ и cosА

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