подбери к данным словам синонимы с не. сомнение, болезнь, ложь, беда, противник, глупость, рабство, слякоть, рассеянность.

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подбери к данным словам синонимы с не. сомнение, болезнь, ложь, беда, противник, глупость, рабство, слякоть, рассеянность.

Автор: Гость