подбери к данным словам синонимы с не. сомнение, болезнь, ложь, беда, противник, глупость, рабство, слякоть, рассеянность.
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подбери к данным словам синонимы с не. сомнение, болезнь, ложь, беда, противник, глупость, рабство, слякоть, рассеянность.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сомнение - неуверенность, болезнь - недомогание, ложь - неправда, беда - неприятность, противник - недруг или непрятель, глупость - неразумие , рабство - неволя, слякоть - непогода, рассеянность - несобранность.
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