найдите перимитр четырёхугольника АBCD, если AB=6,2 дм, СD больше AB на 3,14 дм но меньше BC на 2,31дм: AD больше BC на 1,2 д. Ответ округлите А)до десятых долей дм Б) до целых дециметров
Математика
найдите перимитр четырёхугольника АBCD, если AB=6,2 дм, СD больше AB на 3,14 дм но меньше BC на 2,31дм: AD больше BC на 1,2 д. Ответ округлите А)до десятых долей дм Б) до целых дециметров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB=6.2 CD=6.2+3.14=9.34 BC=CD+2.31= 9.34+2.31=11.65 AD=BC+1.2=11.65+1.2=12.85 P=6.2+9.34+11.65+12.85=40.04 а) 40,04 б)40
Гость:
АВ=6,2дм, СD=6,2+3,14=9,34дм, BC=9,34+2,31=11,65дм, AD=11,65+1,2=12,85дм Р=6,2+9,34+11,65+12,85=40,04дм=40дм
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