найдите перимитр четырёхугольника АBCD, если AB=6,2 дм, СD больше AB на 3,14 дм но меньше BC на 2,31дм: AD больше BC на 1,2 д. Ответ округлите А)до десятых долей дм              Б) до целых дециметров

Математика
найдите перимитр четырёхугольника АBCD, если AB=6,2 дм, СD больше AB на 3,14 дм но меньше BC на 2,31дм: AD больше BC на 1,2 д. Ответ округлите А)до десятых долей дм              Б) до целых дециметров
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB=6.2 CD=6.2+3.14=9.34 BC=CD+2.31= 9.34+2.31=11.65 AD=BC+1.2=11.65+1.2=12.85 P=6.2+9.34+11.65+12.85=40.04 а) 40,04 б)40
Гость:
АВ=6,2дм, СD=6,2+3,14=9,34дм, BC=9,34+2,31=11,65дм, AD=11,65+1,2=12,85дм Р=6,2+9,34+11,65+12,85=40,04дм=40дм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Аня купила проездной билет на месяц и сделала за месяц 45 поездок. Сколько рублей она сэкономила,если проездной билет на месяц стоит 755 рублей,а р...
Ответить
Математика
выразите: 8км 907м; 35м; 250м; 1м; в центнерах и килограмах: 4,2ц; 7,33ц; 0,24ц; 0,05Ц.
Ответить
Геометрия
найдите углы треугольника АВС, если угол А:В:С=2:3:4
Ответить
Русский язык
текст рассуждение на тему" почему я берегу книги" для 4 класса
Ответить
Математика
ОТ ДВУХ ПРИСТАНЕЙ,РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОТОРЫМИ 120 КМ,ЧВЫШЛА ДВА ТЕПЛОХОДА.ОДИН СО СКОРОСТЬЮ-18КМ.Ч,А ДРУГОЙ 22КМ.Ч.ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ОНИ ВСТРЕТИЛ...
Ответить