найдите перимитр четырёхугольника АBCD, если AB=6,2 дм, СD больше AB на 3,14 дм но меньше BC на 2,31дм: AD больше BC на 1,2 д. Ответ округлите А)до десятых долей дм Б) до целых дециметров

Математика

найдите перимитр четырёхугольника АBCD, если AB=6,2 дм, СD больше AB на 3,14 дм но меньше BC на 2,31дм: AD больше BC на 1,2 д. Ответ округлите А)до десятых долей дм Б) до целых дециметров

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