ОТ ДВУХ ПРИСТАНЕЙ,РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОТОРЫМИ 120 КМ,ЧВЫШЛА ДВА ТЕПЛОХОДА.ОДИН СО СКОРОСТЬЮ-18КМ.Ч,А ДРУГОЙ 22КМ.Ч.ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ? И КАКОЕ РАССТОЯНИЕ ПРОШЁЛ КАЖДЫЙ ИЗ НИХ?

Математика

ОТ ДВУХ ПРИСТАНЕЙ,РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОТОРЫМИ 120 КМ,ЧВЫШЛА ДВА ТЕПЛОХОДА.ОДИН СО СКОРОСТЬЮ-18КМ.Ч,А ДРУГОЙ 22КМ.Ч.ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ? И КАКОЕ РАССТОЯНИЕ ПРОШЁЛ КАЖДЫЙ ИЗ НИХ?

Автор: Гость