ОТ ДВУХ ПРИСТАНЕЙ,РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОТОРЫМИ 120 КМ,ЧВЫШЛА ДВА ТЕПЛОХОДА.ОДИН СО СКОРОСТЬЮ-18КМ.Ч,А ДРУГОЙ 22КМ.Ч.ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ? И КАКОЕ РАССТОЯНИЕ ПРОШЁЛ КАЖДЫЙ ИЗ НИХ?
Математика
ОТ ДВУХ ПРИСТАНЕЙ,РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОТОРЫМИ 120 КМ,ЧВЫШЛА ДВА ТЕПЛОХОДА.ОДИН СО СКОРОСТЬЮ-18КМ.Ч,А ДРУГОЙ 22КМ.Ч.ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ? И КАКОЕ РАССТОЯНИЕ ПРОШЁЛ КАЖДЫЙ ИЗ НИХ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18+22=40км/ч скорость сближения, 120/40=3ч они встретились, 18*3=54км первый, 22*3=66км второй
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