К кошке пришло 10 гостей, а пили молоко только у гостей. Какая часть всех гостей не пила молоко.
Математика
К кошке пришло 10 гостей, а пили молоко только у гостей. Какая часть всех гостей не пила молоко.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какая часть всех гостей не пила молоко? 10 - у
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