В первой канистре было в 5 раз больше бензина,чем во второй.Весь бензин из этих канистр вылили в пустой бензобак автомашины.Если в этот бак долить ещё 7 литров бензина,то он окажется полным.Сколько литров бензина было в каждой ...
Математика
В первой канистре было в 5 раз больше бензина,чем во второй.Весь бензин из этих канистр вылили в пустой бензобак автомашины.Если в этот бак долить ещё 7 литров бензина,то он окажется полным.Сколько литров бензина было в каждой канистре,если емкость бензобака 55 литров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть во второй канистре хл бензина, тогда 5х+х+7=55, 6х=55-7, х=48/6, х=8л во второй канистре, 8*5=40л в первой канистре
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