В первой канистре было в 5 раз больше бензина,чем во второй.Весь бензин из этих канистр вылили в пустой бензобак автомашины.Если в этот бак долить ещё 7 литров бензина,то он окажется полным.Сколько литров бензина было в каждой ...

Математика

В первой канистре было в 5 раз больше бензина,чем во второй.Весь бензин из этих канистр вылили в пустой бензобак автомашины.Если в этот бак долить ещё 7 литров бензина,то он окажется полным.Сколько литров бензина было в каждой канистре,если емкость бензобака 55 литров?

Автор: Гость