Чему равна молярная концентрация сульфат-ионов в 0,1 М растворе сульфата алюминия Al2(SO4)3 ?
Химия
Чему равна молярная концентрация сульфат-ионов в 0,1 М растворе сульфата алюминия Al2(SO4)3 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 1 моле (Al2(SO4)3 _3SO4^2- в 0.1моль_0.3моль сульфат-ионов
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