периметр первого прямоугольника 26 см. , второго на 18 см больше. длины этих фигур одинаковы. найди площадь прямоугольников, если ширина второго 10 см. на сколько площадь первого прямоугольника больше площади второго?

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Периметр 1 прямоугольника P1=26 см, периметр 2 прямоугольника P2=44 см. Длина и ширина 1 прямоугольника a1 и b1. Длина и ширина 2 прямоугольника a2 и b2. a1=a2. b2=10 см. P2=2*(a2+b2), отсюда a2=12 см. P1=2*(a1+b1), т.к. a1=a2, b1=1 см. S1=a1*b1, S2=a2*b2. S1=12*1=12 см в кв., S2=12*10=120 см в кв. Площадь 1 прямоугольника получается меньше площади второго... на 108 см.