периметр первого прямоугольника 26 см. , второго на 18 см больше. длины этих фигур одинаковы. найди площадь прямоугольников, если ширина второго 10 см. на сколько площадь первого прямоугольника больше площади второго?
Математика
периметр первого прямоугольника 26 см. , второго на 18 см больше. длины этих фигур одинаковы. найди площадь прямоугольников, если ширина второго 10 см. на сколько площадь первого прямоугольника больше площади второго?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр 1 прямоугольника P1=26 см, периметр 2 прямоугольника P2=44 см. Длина и ширина 1 прямоугольника a1 и b1. Длина и ширина 2 прямоугольника a2 и b2. a1=a2. b2=10 см. P2=2*(a2+b2), отсюда a2=12 см. P1=2*(a1+b1), т.к. a1=a2, b1=1 см. S1=a1*b1, S2=a2*b2. S1=12*1=12 см в кв., S2=12*10=120 см в кв. Площадь 1 прямоугольника получается меньше площади второго... на 108 см.
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