звуко-буквенный разбор слова звонить

Гость: Гость:

ЗВОНИТЬ З - [З]- СОГЛАСНЙ,ТВЁРД.ЗВОНК. В - [В] - СОГЛАСНЫ1,ТВЁД.ЗВОНК. 0 - [А] -ГЛАСНЫЙ,БЕЗУДАР. Н - [Н] - СОГЛАСНЫЙ,МЯГК.ЗВОНК. И - [И] ГЛАСНЫЙ,УДАРНЫЙ Т - [Т] - СОГЛАСНЫЙ,МЯГК.ГЛАСНЫЙ Ь 7 БУКВ,6 ЗВУКОВ