звуко-буквенный разбор слова звонить
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звуко-буквенный разбор слова звонить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗВОНИТЬ З - [З]- СОГЛАСНЙ,ТВЁРД.ЗВОНК. В - [В] - СОГЛАСНЫ1,ТВЁД.ЗВОНК. 0 - [А] -ГЛАСНЫЙ,БЕЗУДАР. Н - [Н] - СОГЛАСНЫЙ,МЯГК.ЗВОНК. И - [И] ГЛАСНЫЙ,УДАРНЫЙ Т - [Т] - СОГЛАСНЫЙ,МЯГК.ГЛАСНЫЙ Ь 7 БУКВ,6 ЗВУКОВ
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