сумма двух чисел 549 одно из них в 8 раз больше другого найдите эти числа решить с помощью уравнения.
Математика
сумма двух чисел 549 одно из них в 8 раз больше другого найдите эти числа решить с помощью уравнения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x+8x=549 9x=549 x=61
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