Длинна прямоугольного участка земли 43 м,а ширина на 15 м меньше длинны.Найдите периметр и площадь участка

Математика
Длинна прямоугольного участка земли 43 м,а ширина на 15 м меньше длинны.Найдите периметр и площадь участка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) [latex]43-15=28 [/latex] (м) - ширина 2) [latex]P=(a+b)*2=(43+28)*2=71*2=142[/latex] (м) - периметр 3) [latex]S=a*b=43*28=1204( ^{2} )[/latex] - площадь 
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