Длинна прямоугольного участка земли 43 м,а ширина на 15 м меньше длинны.Найдите периметр и площадь участка

Математика

Длинна прямоугольного участка земли 43 м,а ширина на 15 м меньше длинны.Найдите периметр и площадь участка

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