Основные этапы индустриализации в Украине
Обществознание
Основные этапы индустриализации в Украине
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Индустриализация. Этапы индустриализации. 1 этап - с начала до ноября 1929 года. 2 этап - с конца 1929 года до 1932 года. 3 этап - II, III пятилетки. Индустриализация носила политический характер , решала социально-политические задачи, собственно промышленные проблемы уходили на второй план.
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