Мальчик прочитал 25% книги, а затем две третьих оставшейся части. После этого он заметил, что прочитал на 25 страниц больше, чем ему осталось прочитать. Сколько страниц в книге?
Математика
Мальчик прочитал 25% книги, а затем две третьих оставшейся части. После этого он заметил, что прочитал на 25 страниц больше, чем ему осталось прочитать. Сколько страниц в книге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в книге х стр..Тогда сначала он прочитал 25% или 1/4 * х. х - 1/4 * х = 3/4 * х (стр) осталось 3/4 * х * 2/3 = 1/2 * х (стр) прочитал потом 1/2 * х + 1/4 * х = 3/4 * х (стр) Прочитал всего. х - 3/4 * х = 1/4 * х (стр) Осталось 3/4 * х - 1/4 * х =25 1/2 * х = 25 х = 50 стр Ответ: в книге 50 страниц
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в ведро можно налить 11 литров воды, а в банку 3 литра. как отмерить с помощью ведра и банки: а) точно 8 литров; б)2литра; в) 4 литра?
Математика
Масса одного метра рельса равна 32 кг. Сколько понадобиться железнодорожных вагонов грузоподъемностью 60 тонн, чтобы перевести все рельсы для постр...
Математика
Из 30 кг семян подсолнечника получают 6кг масла. Сколько кг масла можно получить из25кг семян подсолнечника?
Математика