Мальчик прочитал 25% книги, а затем две третьих оставшейся части. После этого он заметил, что прочитал на 25 страниц больше, чем ему осталось прочитать. Сколько страниц в книге?

Математика

Мальчик прочитал 25% книги, а затем две третьих оставшейся части. После этого он заметил, что прочитал на 25 страниц больше, чем ему осталось прочитать. Сколько страниц в книге?

Автор: Гость