в ведро можно налить 11 литров воды, а в банку 3 литра. как отмерить с помощью ведра и банки: а) точно 8 литров; б)2литра; в) 4 литра?
Математика
в ведро можно налить 11 литров воды, а в банку 3 литра. как отмерить с помощью ведра и банки: а) точно 8 литров; б)2литра; в) 4 литра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
налить в ведроводу и перелив в банку 11-3=8 11-3=8 8-3=5 5-3=2 11-3=8 11-3=8 8-3=5 5-3=2 перельем 2 литра в другой сосуд 11-3=8 11-3=8 8-3=5 5-3=2 добавим к2м л 2+2=4
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