в ведро можно налить 11 литров воды, а в банку 3 литра. как отмерить с помощью ведра и банки: а) точно 8 литров; б)2литра; в) 4 литра?

Математика

в ведро можно налить 11 литров воды, а в банку 3 литра. как отмерить с помощью ведра и банки: а) точно 8 литров; б)2литра; в) 4 литра?

Автор: Гость