Масса одного метра рельса равна 32 кг. Сколько понадобиться железнодорожных вагонов грузоподъемностью 60 тонн, чтобы перевести все рельсы для постройки одноколейной железной дороги длиной 180 км.

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1 м рельса - 32 кг Грузоподъёмность - 60т Длина дороги - 180 км Решение: на дорогу в 180 км нужно в 2 раза больше рельс (т.к. рельсы двухсторонние), то 180·2=360 (км) 1 км=1 000 м ⇒ 360км=360·1 000м=360 000м 360 000·32=11 520 000 (кг) 1 кг=0,001 т ⇒ 11 520 000кг=11 520 000·0,001т=11 520т 11 520:60=192 (в.) - понадобится. Ответ: 192 железнодорожных вагона понадобится, чтобы перевезти все рельсы, необходимые для постройки одноколейной железной дороги длиной 180 км.