Масса одного метра рельса равна 32 кг. Сколько понадобиться железнодорожных вагонов грузоподъемностью 60 тонн, чтобы перевести все рельсы для постройки одноколейной железной дороги длиной 180 км.
Математика
Масса одного метра рельса равна 32 кг. Сколько понадобиться железнодорожных вагонов грузоподъемностью 60 тонн, чтобы перевести все рельсы для постройки одноколейной железной дороги длиной 180 км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 180 км * 2 = 360 км рельсов потребуется для строительства ж/д длиной 180 км 2) 360 км = 360 000 метров 3) 360 000 * 32 = 11 520 000 кг = 11 520 тонн масса рельсов 4) 11 520 : 60 = 192 вагона
Гость:
1 м рельса - 32 кг Грузоподъёмность - 60т Длина дороги - 180 км Решение: на дорогу в 180 км нужно в 2 раза больше рельс (т.к. рельсы двухсторонние), то 180·2=360 (км) 1 км=1 000 м ⇒ 360км=360·1 000м=360 000м 360 000·32=11 520 000 (кг) 1 кг=0,001 т ⇒ 11 520 000кг=11 520 000·0,001т=11 520т 11 520:60=192 (в.) - понадобится. Ответ: 192 железнодорожных вагона понадобится, чтобы перевезти все рельсы, необходимые для постройки одноколейной железной дороги длиной 180 км.
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