Из 30 кг семян подсолнечника получают 6кг масла. Сколько кг масла можно получить из25кг семян подсолнечника?

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Нужно сначала узнать, сколько кг семян идет на 1 кг масла. 30:6=5 (кг) Теперь мы знаем, что для того, чтобы сделать 1 кг масла-нам потребуется 5 кг семян. А из 25 кг - ? 25:5=5 (кг) - масла можно получить из 25 кг семян подсолнечника.