Из 30 кг семян подсолнечника получают 6кг масла. Сколько кг масла можно получить из25кг семян подсолнечника?
Математика
Из 30 кг семян подсолнечника получают 6кг масла. Сколько кг масла можно получить из25кг семян подсолнечника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно сначала узнать, сколько кг семян идет на 1 кг масла. 30:6=5 (кг) Теперь мы знаем, что для того, чтобы сделать 1 кг масла-нам потребуется 5 кг семян. А из 25 кг - ? 25:5=5 (кг) - масла можно получить из 25 кг семян подсолнечника.
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