тупой угол ромба равен 150 градусам,а его сторона равна 6 см.Найдите площадь ромба

Геометрия
тупой угол ромба равен 150 градусам,а его сторона равна 6 см.Найдите площадь ромба
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь ромба S=a^2 * sinA S= 6^2 * sin150= 36*sin(180 - 30)=36*sin30=36*0,5=18 (см2)
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