2(3-6c)-9(2+3c)+3(13c-4)

Математика
2(3-6c)-9(2+3c)+3(13c-4)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно упростить? 2(3-6c)-9(2+3c)+3(13c-4)= 6 - 12с - 18 -27с + 39с -12= - 24
Гость:
если нужно решить то: расскроем скобки 6-12с-18-27с+39с-12=-24 всё решение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Параллельные прямые а и b пересекают одну из двух параллельных плоскостей в точках A1 и B1,а другую в точках A2 и B2 соответственно. Найти угол A2A...
Ответить
Математика
НА ЛУЖАЙКЕ У ДОМА РОСЛИ 7 БЕРЕЗ.ВЕСНОЙ ТАМ ПОСАДИЛИ ЕЩЁ 8 КЛЁНОВ.СКОЛЬКО ВСЕГО ДЕРЕВЬЕВ?
Ответить
Геометрия
Точки А, М и О лежат на прямой, перпендикулярной к плоскости альфа, а точки О, В, С и Д лежат в плоскости альфа. Какие из следующих углов являются ...
Ответить
Физика
Какая работа совершается при подъеме гранитной плиты массой 1250 кг на высоту 20м
Ответить
Математика
Два мальчика плыли навстречу к друг другу один проплыл до встречи27м а другой на 4м меньше какое расстояние было между ними сначала?
Ответить