2(3-6c)-9(2+3c)+3(13c-4)
Математика
2(3-6c)-9(2+3c)+3(13c-4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно упростить? 2(3-6c)-9(2+3c)+3(13c-4)= 6 - 12с - 18 -27с + 39с -12= - 24
Гость:
если нужно решить то: расскроем скобки 6-12с-18-27с+39с-12=-24 всё решение
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