НА ЛУЖАЙКЕ У ДОМА РОСЛИ 7 БЕРЕЗ.ВЕСНОЙ ТАМ ПОСАДИЛИ ЕЩЁ 8 КЛЁНОВ.СКОЛЬКО ВСЕГО ДЕРЕВЬЕВ?

Математика

НА ЛУЖАЙКЕ У ДОМА РОСЛИ 7 БЕРЕЗ.ВЕСНОЙ ТАМ ПОСАДИЛИ ЕЩЁ 8 КЛЁНОВ.СКОЛЬКО ВСЕГО ДЕРЕВЬЕВ?

Автор: Гость