возраст сережи составляет 2/7 возраста отца. Сереже 12 лет. Сколько лет отцу?
Математика
возраст сережи составляет 2/7 возраста отца. Сереже 12 лет. Сколько лет отцу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 : 2/7 = 12 * 7/2 = 42 (года)
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