расположение листовых пластинок в одной плоскости перпендикулярно направлению лучей света называют: а) листовой мозайкой, б) листовым рубцом в) фототропизмом?
Биология
расположение листовых пластинок в одной плоскости перпендикулярно направлению лучей света называют: а) листовой мозайкой, б) листовым рубцом в) фототропизмом?
Ответ(ы) на вопрос:
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Расположение листовых пластинок в одной плоскости перпендикулярно направлению лучей света называют: а) листовой мозаикой б) листовым рубцом в) фототропизмом Ответ: а.
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