расположение листовых пластинок в одной плоскости перпендикулярно направлению лучей света называют: а) листовой мозайкой, б) листовым рубцом в) фототропизмом?

Биология
расположение листовых пластинок в одной плоскости перпендикулярно направлению лучей света называют: а) листовой мозайкой, б) листовым рубцом в) фототропизмом?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расположение листовых пластинок в одной плоскости перпендикулярно направлению лучей света называют: а) листовой мозаикой б) листовым рубцом в) фототропизмом Ответ: а.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
 найдите наименьшее натуральное число при делении на 17/5; 7/8; 8/15
Ответить
Геометрия
Гипотенуза АВ прямоугольного треугольника АВС равна 2 и является хордой некоторой окружности. Катет АС равен 1 и лежит внутри окружности, а его про...
Ответить
Геометрия
точка Е-середина відрізка CD.знайти координати точки D,якщо С(-5;21) Е(0;1)
Ответить
Алгебра
Из поселка на станцию, удаленную от него на расстояние 27 км, отправились одновременно велосипедист и пешеход скорость пешехода была на 10 км\ч мен...
Ответить
Алгебра
Из пункта А в пункт В выехал автобус со скоростью 45 км/ч . Спустя час вслед за ним из пункта А выехал автомобиль со скоростью 60 км/ч , который об...
Ответить