Из поселка на станцию, удаленную от него на расстояние 27 км, отправились одновременно велосипедист и пешеход скорость пешехода была на 10 км\ч меньше скорости велосипедиста.Прибыв на станцию, велосипедист сразу повернул обратн...

Алгебра

Из поселка на станцию, удаленную от него на расстояние 27 км, отправились одновременно велосипедист и пешеход скорость пешехода была на 10 км\ч меньше скорости велосипедиста.Прибыв на станцию, велосипедист сразу повернул обратно и встретил пешехода через 2ч 24мин после его выхода из поселка.На каком расстоянии от поселка произошла встреча?

Автор: Гость