Из поселка на станцию, удаленную от него на расстояние 27 км, отправились одновременно велосипедист и пешеход скорость пешехода была на 10 км\ч меньше скорости велосипедиста.Прибыв на станцию, велосипедист сразу повернул обратн...
Алгебра
Из поселка на станцию, удаленную от него на расстояние 27 км, отправились одновременно велосипедист и пешеход скорость пешехода была на 10 км\ч меньше скорости велосипедиста.Прибыв на станцию, велосипедист сразу повернул обратно и встретил пешехода через 2ч 24мин после его выхода из поселка.На каком расстоянии от поселка произошла встреча?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2ч 24мин = 144 мин = 144/60 ч = 12/5 ч = 2,4 ч Пусть скорость пешехода х км/ч, тогда скорость велосипедиста (х + 10) км/ч тогда 2,4х + 2,4(х + 10) = 27*2 2,4(х + х +10) = 54 2х + 10 = 54 : 2,4 2х + 10 = 22,5 2х = 12,5 х = 6,25 (км/ч) скорость пешехода 2,4 * 6,25 = 15 (км) от посёлка произошла встреча
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