Основания трапеции параллельны некоторой плоскости .Верно ли что боковые стороны также параллельны этой плоскости?Объяснить ответ...
Геометрия
Основания трапеции параллельны некоторой плоскости .Верно ли что боковые стороны также параллельны этой плоскости?Объяснить ответ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как основания параллельны плоскости, то через них можно провести плоскость. Если две параллельные прямые параллельны плоскости то не обязательно плоскость их содержащая параллельна данной плоскости. Поэтому не обязательно.
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