біологічне значення нестатевого розмноження

Биология
біологічне значення нестатевого розмноження
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еволюційне значення нестатевого розмноження полягає в тому, що воно сприяє підтримці найбільшої пристосованості до малозмінних умов існування (підсилює роль стабілізувально-го добору), а статеве розмноження забезпечує генетичне різноманіття й створює передумови для освоєння різних середовищ існування, дає еволюційні й екологічні перспективи (сприяє творчій ролі природного добору).
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