яуий тиск у камері колеса автомобіля, якщо на поршень насоса площею 12 см2 діє сила 240 Н.
Физика
яуий тиск у камері колеса автомобіля, якщо на поршень насоса площею 12 см2 діє сила 240 Н.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 см2 = 0,0012 м2 P = F/S Р = 240/0,0012 Р = 200000 Па = 200кПа
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