купили 6 стульев за (К) рублей. Сколко стоят 4 кресла если каждое кресло дороже стула в 3 раза. ЗАДАНИЕ Запиши решени в виде вырожения.

Алгебра

купили 6 стульев за (К) рублей. Сколко стоят 4 кресла если каждое кресло дороже стула в 3 раза. ЗАДАНИЕ Запиши решени в виде вырожения.

Автор: Гость