Стороны АВ и ВС треугольника АВС равны соответственно 8см и 4.8 см а высота проведённая к стороне АВ 6см найдите высоту проведённую к стороне ВС

Геометрия
Стороны АВ и ВС треугольника АВС равны соответственно 8см и 4.8 см а высота проведённая к стороне АВ 6см найдите высоту проведённую к стороне ВС
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь равна S= 0,5а*Н тогда с одной стороны S = 0,5* 8 *6=24 S = 0,5*4,8 * h h= 24 : ( 0,5*4,8) = 24 : 2,4 = 10 см Ответ 10 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найдите площадь прямоугольника если одна из его сторон 5 см, а угол между диагоналями 60 градусов
Ответить
Математика
до обеда рабочий сделал 2/8 деталей, после обеда 3/8. осталось 24 детали сделать. всего ? 3 участника получили вознаграждение. 1ый 1/4, 2-1/7, 3-17...
Ответить
Математика
в кувшин,3 кружки и3 стакана вмещается столько же сока ,сколько в 2 кувшина и 6 стаканов или в кувшин и 4 кружки.Сколько стаканов сока вмещается в ...
Ответить
Математика
дед вдвое сильнее бабки,бабка втрое сильнее внучки,внучка вчетверо сильнее Жучки,Жучка впятеро сильнее кошки,кошка вшестеро сильнее мышки,сколько н...
Ответить
Алгебра
Автобобиль прошел в первый час четыре двятых всего пути, во второй час три пятых оставшегося пути, а в третий час остальной путь, известно в третий...
Ответить