Стороны АВ и ВС треугольника АВС равны соответственно 8см и 4.8 см а высота проведённая к стороне АВ 6см найдите высоту проведённую к стороне ВС

Геометрия

Стороны АВ и ВС треугольника АВС равны соответственно 8см и 4.8 см а высота проведённая к стороне АВ 6см найдите высоту проведённую к стороне ВС

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