Стороны АВ и ВС треугольника АВС равны соответственно 8см и 4.8 см а высота проведённая к стороне АВ 6см найдите высоту проведённую к стороне ВС
Геометрия
Стороны АВ и ВС треугольника АВС равны соответственно 8см и 4.8 см а высота проведённая к стороне АВ 6см найдите высоту проведённую к стороне ВС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь равна S= 0,5а*Н тогда с одной стороны S = 0,5* 8 *6=24 S = 0,5*4,8 * h h= 24 : ( 0,5*4,8) = 24 : 2,4 = 10 см Ответ 10 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
до обеда рабочий сделал 2/8 деталей, после обеда 3/8. осталось 24 детали сделать. всего ? 3 участника получили вознаграждение. 1ый 1/4, 2-1/7, 3-17...
Математика
в кувшин,3 кружки и3 стакана вмещается столько же сока ,сколько в 2 кувшина и 6 стаканов или в кувшин и 4 кружки.Сколько стаканов сока вмещается в ...
Математика
дед вдвое сильнее бабки,бабка втрое сильнее внучки,внучка вчетверо сильнее Жучки,Жучка впятеро сильнее кошки,кошка вшестеро сильнее мышки,сколько н...