до обеда рабочий сделал 2/8 деталей, после обеда 3/8. осталось 24 детали сделать. всего ? 3 участника получили вознаграждение. 1ый 1/4, 2-1/7, 3-17. всего ?

Математика

до обеда рабочий сделал 2/8 деталей, после обеда 3/8. осталось 24 детали сделать. всего ? 3 участника получили вознаграждение. 1ый 1/4, 2-1/7, 3-17. всего ?

Автор: Гость