до обеда рабочий сделал 2/8 деталей, после обеда 3/8. осталось 24 детали сделать. всего ? 3 участника получили вознаграждение. 1ый 1/4, 2-1/7, 3-17. всего ?
Математика
до обеда рабочий сделал 2/8 деталей, после обеда 3/8. осталось 24 детали сделать. всего ? 3 участника получили вознаграждение. 1ый 1/4, 2-1/7, 3-17. всего ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8/8-2/8-3/8=3/8 это 24 д 24*8/3=64 дет
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