Автобобиль прошел в первый час четыре двятых всего пути, во второй час три пятых оставшегося пути, а в третий час остальной путь, известно в третий час он прошелна 40 км меньше чем во второй час. сколько км прошел автомобиль за...
Алгебра
Автобобиль прошел в первый час четыре двятых всего пути, во второй час три пятых оставшегося пути, а в третий час остальной путь, известно в третий час он прошелна 40 км меньше чем во второй час. сколько км прошел автомобиль за эти три часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/5-2/5=40,значит 1/5=40,тогда 40*3=120(3/5);40*2=80(2/5);120+80=200(оставшийся путь после 1 часа);200=5/9,то 4/9=200/5*4=160;200+160=360
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