Автобобиль прошел в первый час четыре двятых всего пути, во второй час три пятых оставшегося пути, а в третий час остальной путь, известно в третий час он прошелна 40 км меньше чем во второй час. сколько км прошел автомобиль за...

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Автобобиль прошел в первый час четыре двятых всего пути, во второй час три пятых оставшегося пути, а в третий час остальной путь, известно в третий час он прошелна 40 км меньше чем во второй час. сколько км прошел автомобиль за эти три часа?

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