На выставку привели 156 собак четырёх пород : пуделей,шнауцеров,колли, и спаниелей. Пуделей было 24, шнауцеров-в 3 раза больше,чем пуделей,а колли-на 38 меньше,чем шнауцеров. Сколько шнауцеров было больше,чем спаниелей? Что ещё...

Математика

На выставку привели 156 собак четырёх пород : пуделей,шнауцеров,колли, и спаниелей. Пуделей было 24, шнауцеров-в 3 раза больше,чем пуделей,а колли-на 38 меньше,чем шнауцеров. Сколько шнауцеров было больше,чем спаниелей? Что ещё можно спросить?

Автор: Гость