На выставку привели 156 собак четырёх пород : пуделей,шнауцеров,колли, и спаниелей. Пуделей было 24, шнауцеров-в 3 раза больше,чем пуделей,а колли-на 38 меньше,чем шнауцеров. Сколько шнауцеров было больше,чем спаниелей? Что ещё...
Математика
На выставку привели 156 собак четырёх пород : пуделей,шнауцеров,колли, и спаниелей. Пуделей было 24, шнауцеров-в 3 раза больше,чем пуделей,а колли-на 38 меньше,чем шнауцеров. Сколько шнауцеров было больше,чем спаниелей? Что ещё можно спросить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24*3=72 72-38=34 24+72+34=130 156-130=26 спаниелей
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