одна бригада рабочих заасфальтировала 5 км 060 м шоссе,другая бригада-на 2 км 280 м больше осталось покрыть асфальтом 965 м шоссе какой длины шоссе должны были заасфальтировать эти бригады?
Математика
одна бригада рабочих заасфальтировала 5 км 060 м шоссе,другая бригада-на 2 км 280 м больше осталось покрыть асфальтом 965 м шоссе какой длины шоссе должны были заасфальтировать эти бригады?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5060+2280=7340 7340+5060+965=13365
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