одна бригада рабочих заасфальтировала 5 км 060 м шоссе,другая бригада-на 2 км 280 м больше осталось покрыть асфальтом 965 м шоссе какой длины шоссе должны были заасфальтировать эти бригады?

Математика

одна бригада рабочих заасфальтировала 5 км 060 м шоссе,другая бригада-на 2 км 280 м больше осталось покрыть асфальтом 965 м шоссе какой длины шоссе должны были заасфальтировать эти бригады?

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