Бабушка, мать и дочь организовали семейное предприятие по вязанию шерстяных носков и варежек. За год мать может связать 250 пар варежек или 300 пар носков, бабушка – 210 пар варежек или 350 пар носков, дочь – 150 пар варежек ил...
Технология
Бабушка, мать и дочь организовали семейное предприятие по вязанию шерстяных носков и варежек. За год мать может связать 250 пар варежек или 300 пар носков, бабушка – 210 пар варежек или 350 пар носков, дочь – 150 пар варежек или 300 пар носков. Каковы альтернативные издержки производства 500-ой пары носков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
надо подсчитать, кто сможет связать 500 пару носков, и сколько за неё должен будет отдать варежек. Если дочь свяжет 500 пару - тогда альтернативные издержки будут полпары варежек (150 к 300) либо суммируешь все возможные носки и все возможные варежки и смотришь, как они соотносятся, это и будет ответ, сколько на оде\ну пару носков припадает варежек, это и есть альтернативная издержка 250+210+150=х 300+350+300=у х:у
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