При расчесывании сухих волос пластмассовой расческой возникают электрические искры между расческой и волосами. Как Вы полагаете, каково напряжение этих искр?
История
При расчесывании сухих волос пластмассовой расческой возникают электрические искры между расческой и волосами. Как Вы полагаете, каково напряжение этих искр?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При расчесывании волос расческой могут возникать искры длиной в несколько милли¬метров. Для возбуждения таких искр необходимо напряжение в несколько тысяч вольт; при таком же напряжении работают и мощные гидро- и турбогенераторы.
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