Почему при взрыве парового котла, давление пара в кото­ром составляет всего лишь 10—15 атмосфер, могут произойти большие разрушения, в то время как при разрыве цилиндра гидравлического пресса, давление в котором превышает не­ск...

Физика
Почему при взрыве парового котла, давление пара в кото­ром составляет всего лишь 10—15 атмосфер, могут произойти большие разрушения, в то время как при разрыве цилиндра гидравлического пресса, давление в котором превышает не­сколько сотен атмосфер, значительных разрушений не проис­ходит?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пар, так же как газ, обладает очень большой сжимаемостью; жидкости же, наоборот, чрезвычайно слабо сжимаемы; поэтому пар под сравнительно небольшим давлением (15 атмосфер), расширяясь, может совершить во много раз большую работу, чем жидкость, находящаяся под давлением 600 атмосфер.
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