Почему при взрыве парового котла, давление пара в кото­ром составляет всего лишь 10—15 атмосфер, могут произойти большие разрушения, в то время как при разрыве цилиндра гидравлического пресса, давление в котором превышает не­ск...

Физика

Почему при взрыве парового котла, давление пара в кото­ром составляет всего лишь 10—15 атмосфер, могут произойти большие разрушения, в то время как при разрыве цилиндра гидравлического пресса, давление в котором превышает не­сколько сотен атмосфер, значительных разрушений не проис­ходит?

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