В кинотеатре 10 залов. Сколько информации в сообщении о том , что ваши друзья купили билеты в зал "Орион"?

Экономика
В кинотеатре 10 залов. Сколько информации в сообщении о том , что ваши друзья купили билеты в зал "Орион"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]N=10 [/latex] [latex]N=2^i [/latex] [latex]2^i=10 [/latex] [latex]2^3<10<2^4 [/latex] [latex]3
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