В кинотеатре 10 залов. Сколько информации в сообщении о том , что ваши друзья купили билеты в зал "Орион"?

Экономика

В кинотеатре 10 залов. Сколько информации в сообщении о том , что ваши друзья купили билеты в зал "Орион"?

Автор: Гость