объем комнаты 75м куб высота комнаты 3м.найти площадь пола

Математика
объем комнаты 75м куб высота комнаты 3м.найти площадь пола
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=S*h 75=x*3 x=75:3=25m
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