В книге стихи занимают 8 страниц, сказка - на 2 страницы больше, а рассказы - столько сколько занимают стихи и сказка вместе.Составь по этому условию разные выражения и найди их значения.
Математика
В книге стихи занимают 8 страниц, сказка - на 2 страницы больше, а рассказы - столько сколько занимают стихи и сказка вместе.Составь по этому условию разные выражения и найди их значения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
стихи 8 стр сказка 8 + 2 = 10 (стр) рассказы 8 + 10 = 18 (стр.)
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