В книге стихи занимают 8 страниц, сказка - на 2 страницы больше, а рассказы - столько сколько занимают стихи и сказка вместе.Составь по этому условию разные выражения и найди их значения.

Математика

В книге стихи занимают 8 страниц, сказка - на 2 страницы больше, а рассказы - столько сколько занимают стихи и сказка вместе.Составь по этому условию разные выражения и найди их значения.

Автор: Гость