цветной бумаги в 3 раза больше, чем белой. А белой на 52 листа меньше ,чем цветной. Сколько листов цветной бумаги?

Математика

цветной бумаги в 3 раза больше, чем белой. А белой на 52 листа меньше ,чем цветной. Сколько листов цветной бумаги?

Автор: Гость