цветной бумаги в 3 раза больше, чем белой. А белой на 52 листа меньше ,чем цветной. Сколько листов цветной бумаги?
Математика
цветной бумаги в 3 раза больше, чем белой. А белой на 52 листа меньше ,чем цветной. Сколько листов цветной бумаги?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3 это бел бум 2/3 вся бум 52/2*3=78
Гость:
3x=x+52 3x-x=52 2x=52 x=26 Количество цветной бумаги = 3х = 3*26 = 78 листов
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